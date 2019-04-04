Bir Zamanlar Çukurova 28. yeni bölüm fragmanında gerçekler ortaya çıkacak mı?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Son sahnede dizide yaşananlar heyecanı doruğa çıkardı. Şimdi izleyiciler Bir Zamanlar Çukurova 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukurova'da nefesler tutuldu! Uzun zamandır ince ince işlenen planlar suya mı düşüyor? Her şeye rağmen aşk galip mi gelecek? Yılmaz ve Müjgan tam mutluğun kapısını aralamışken çıkagelen Züleyha, heveslerini kursaklarında mı bırakacak?

DEMİR VE YILMAZ YENİDEN KARŞI KARŞIYA!

Demir ve Yılmaz yeniden karşı karşıya geliyor. Ortada ise ikisinin de canı pahasına gözlerini bile kırpmayacakları Züleyha ve Adnan bebek var! Her karşılaşma gittikçe daha da tehlikeli bir hal almaya başlıyor, kurşunlar havada uçuşuyor.

SİLAHTAN ÇIKAN KURŞUN KİMİ VURACAK?

Bir kez daha çaresiz bir şekilde Züleyha ve Müjgan arasında kalan Yılmaz ne yapacak? Herkesin, dönüşü zor kararlar vereceği bu bölümde başrol, aşk mı yoksa mantık mı olacak? Çatışmayı yakından takip eden Gaffur, bu sefer ortalığı nasıl bulandıracak? Artık kin ve intikam duygusunun esiri olan Demir'in yeni planları nelere yol açacak?

"ŞİMDİ KİBRİMİN CEZASINI ÖDÜYORUM"

Yılmaz'ın hayatı Demir'in silahından çıkacak kurşuna mı, Züleyha'nın tek bir lafına mı bağlı? "Şimdi kibrimin cezasını ödüyorum. İnsan insanın kaderini yazamıyormuş" diyen Hünkar pişmanlık mı yaşıyor? İşler her karıştığında masaya oturan Fekeli ve Hünkar, Çukurova'da biraz olsun huzur sağlayabilecek mi?

HÜNKAR OĞLUNA KARŞI GÜVENİNİ KAYBEDECEK Mİ?

Her olaya şüpheyle yaklaşan Hünkar, oğluna duyduğu güvenini yitiriyor mu? Bugüne kadar başına gelen her şeye katlanma gücünü, oğlu Adnan'dan alan Züleyha nasıl bir tehditle karşı karşıya? Ona, belki de Adnan'ı bir daha hiç göremeyeceğini düşündürten olay, Züleyha'ya neler yaptıracak?