Cuma günlerinin ilgiyle takip edilen dizisi Arka Sokaklar'ın son bölümünde ekip kaçırılan arkadaşlarını kurtarmak için harekete geçti. Heyecan dolu bölüm izleyicilerin dikkatini çekti. Yayınlanan son bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Asaf, Engin ve Ali'yi bir depoda tutmaktadır. Rıza baba ve ekibimizi, ikisinden birini öldürmekle tehdit eder. Silahını bir Ali'ye bir de Engin'e tutmaktadır. Mesut ve Hakan, Adem'den aldıkları olası mekanlara baskın düzenlerler.

HAKAN MAYINA BASIYOR

Hakan bir anda mayına basar. Mesut onu kurtarmak için harekete geçer. Aylin de Hakan'a ulaşamadığı için endişelidir. Hakan'ın ayağı mayındadır. Soğuk terler dökülür.

ALİ VE ENGİN'DEN PLAN

Ali ve Engin, Asaf'ın tutsaklığından kurtulmak için, plan yaparlar. Asaf, Zahir'in zorlamasıyla, Şamil'le iş birliği yapmıştır. Şamil, Ali ve Engin'in tutulduğu yeri ayırır. Asaf, Ali'nin keskin nişancı olduğunu öğrenmiştir ve birini öldürmek için Ali'yi kullanacaktır. Ali söyleneni yaptığı halde Asaf sözünde durmaz.

PINAR RIZA'YI SUÇLUYOR

Pınar Ali'nin kaçırıldığını öğrenince bu durumdan Rıza'yı suçlar. Ve babasıyla uzun sürecek bir gerginlik yaşarlar. Zahir, ekiple anlaşmaya oturur. Ali'ye karşılık Şamil'in yurt dışına kaçmasını sağlayacaktır. Rıza Baba kabul etmek zorunda kalır. Asaf önce Ali'yi serbest bırakır. Ancak bu durum içine sinmez. Son bir hamle ile geri dönüp bıçağını çeker.