Show TV ekranlarında izleyicileri ekran başına kitleyen Çarpışma dizisi yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde Zeynep'in telefonla Cansız'ı araması dikkat çekti. Heyecan dolu bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler Çarpışma 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kadir ile Asiye arasındaki buzların eridiği ve Kadir'in ilk kez anne ilgisiyle tanıştığının görüldüğü tanıtımda, Zeynep'in telefonla Cansız'ı araması dikkat çekiyor.

KEREM CEZAEVİNDE SALDIRIYA UĞRUYOR

Kerem'in cezaevinde saldırıya uğradığı, Kadir'in etrafının silahlı kişilerce çepeçevre sarıldığı anlarda heyecan yükselirken, Veli ile Cansız'ın 'Çukur'un Vartolu ve Medet'iyle karşılaşmaları ise büyük merak uyandırıyor.

KADİR'E NE OLACAK?

Veli'nin intikam yemini, Selim'in de gördükleri karşısındaki öfkesi dikkat çekiyor. Demir'le yumruk yumruğa kavga eden Kadir'in, çatışmaya girdiği anlarda gerilim yükseliyor. Kadir'in Cansız'ı ararken vurulması heyecanı artırırken, 'İnsan sadece bir şeyi merak eder, ne zaman öleceğini' sözleri, Zeynep'in gözyaşları merak uyandırıyor ve akıllara "Kadir'e ne olacak?" sorusu geliyor.