Gülperi 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gülperi şimdi ne yapacak?

Cuma akşamları Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Gülperi dizisinde yaşanacaklar izleyicileri ekran başına kitleyecek. Geçen hafta yayınlanan bölümün ardından Gülperi 27. yeni bölüm fragmanı merak ediliyordu. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? İşte diziye dair detaylar...

GÜLPERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kadir Hasan'ın silahından çıkan kurşunla yaralanır, hastanede ölüm kalım mücadelesi vermeye başlar. Gülperi bir yandan sevdiği adamın hayatıyla ilgili endişelenirken bir yandan da oğlunun hapse düşmesini önlemeye çalışır. Hasan ise kendini suçlu hisseder ve vicdan azabını polise teslim olarak hafifletmek ister. Gülperi oğlunu korumak için dünyada aklına gelmeyecek şeyleri yapar, doğrulukla annelik arasında bocalar, Hasan'ı kendi elleriyle dedesi Yakup'a emanet etmek zorunda kalır.

HASAN KENDİSİNİ AFFETMİYOR

Hasan annesinin sevdiği adamı, sevdiği kızın babasını vurduğu için kendisini affedemiyordur. Konaktan kaçıp gerçekleri itiraf etmeyi kafasına koymuştur.

SUNA GÜLPERİ'Yİ SUÇLUYOR

Artemis babasının vurulmasıyla perişan olur. Suna olanlardan Gülperi'yi suçlayıp canından bezdirir. Şeyma ise Gülperi'nin polise verdiği ifadeden ve Hasan'ın ortada olmamasından şüphelenip işin peşine düşer ve eline Gülperi'nin aleyhine kullanabileceği büyük bir koz geçer.

HERKES KADİR'DEN MUTLU BİR HABER BEKLİYOR

Herkes umutla Kadir'in ameliyatının sonuçlanmasını bekler. Amerika'da eğitim görmüş Türkiye'nin en iyi genç cerrahlarından biri şanslarına ameliyata girecek ve yüzleri güldürecektir. Ama bu cerrah Hasan ve Bedriye'nin bambaşka bir şekilde tanıştığı süpriz bir kişidir. Bedriye'yi felakete götürecek olayların başlangıcı da bu tesadüf olacaktır.

GÜLPERİ HAREKETE GEÇİYOR

Kadir kendine gelir gelmez Hasan'ın teslim olacağını öğrenir ve onu engellemek için Gülperi'yle birlikte harekete geçer. Gülperi Kadir sayesinde hem oğlunu vazgeçirmeyi başarır hem de bir türlü peşini bırakmayan Eyüp'ten korkmadığını ona gösterir.