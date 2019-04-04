Her hafta perşembe günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında yayınlanan Avlu dizisinin yeni bölümünün yayınlanmaması izleyicileri şaşırttı. Sevilerek takip edilen dizinin izleyicileri Avlu yeni bölüm neden yok sorusuna yanıt aramaya başladı. Avlu 37. yeni bölüm ne zaman sorusuyla ilgili detayları sizin için araştırdık.

AVLU YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Star TV'nin 4 Nisan tarihli yayın akışında Avlu dizisi yer almıyor. Avlu dizisinin yerine bu akşam Ali Kundilli 2 filmi yayınlanacak.

AVLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Avlu dizisinin yeni bölümü 11 Nisan Perşembe akşamı Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

AVLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zerrin bir yandan aklının içindeki uğultuyla boğuşurken bir yandan da Deniz'i alt etmek için yaptığı hamlelere bir yenisini daha ekler. Deniz, geçmişten gelen bu sert rüzgara karşı direnebilecek midir?

Oktay ise nasıl bir tehlikenin içine sürüklendiğinden habersizdir. Tolga'nın bulduğu ipucu onu tahmin bile edemeyeceği bir noktaya sürükler.