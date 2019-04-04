Ali Kundilli filminin 2. serisi televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Film, 4 Mart 2016 tarihinde vizyona girmişti. Ali Kundilli 2 filmini televizyonda izleyen izleyiciler "Ali Kundilli 2 filmi nerede çekildi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Ali Kundilli 2 oyuncuları kimler ve Ali Kundilli 2 konusu ne sorularının yanıtını sizin için araştırdık.

ALİ KUNDİLLİ 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ali Kundilli 2 filminin bazı sahneleri Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çekilmiştir.

ALİ KUNDİLLİ 2 OYUNCULARI

Ali Kundilli 2 filminin oyuncuları arasında Cem Gelinoğlu, Zeynep Aktuğ, Sami Aksu, Ezgi Tombul, Hakan Bilgin, Ayşegül Atik, Emre Mutlu, Gülnihal Demir ve Tamer Berke Sarıkaya gibi isimler yer alıyor.

ALİ KUNDİLLİ 2 KONUSU

Büyük bir aşkla evlenen Ali ve İlknur, aşklarının meyvesini beklemektedirler. İlknur sekiz aylık hamiledir ve bu süre içinde, Ali'den sonu gelmez acayip isteklerde bulunarak onu canından bezdirmiştir. Çocuğu da gördüğü bir rüya üzerine İstanbul'da değil, Ali'nin babaannesinin yaşadığı Ayvalık, Küçükköy'de doğurmak ister. Burada da şok edici istekleri bitmeyecek ve Ali çok komik durumlara düşecektir. Ancak çocuğun orada doğması kasaba halkı için de çok önemli bir sorunun çözümünü sağlayacaktır.