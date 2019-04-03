ATV CANLI YAYIN
Müge Anlı canlı yayınında inşaat görevlisi Zeki Turhal'ın ölümüyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanacak. 3 Nisan Müge Anlı canlı yayınında, gece bulunduğu inşaat kulübesine 20 el ateş edilerek hayatını kaybeden Zeki Turhal'ı kim öldürdü? Zekai Turhal'ı gündüz görevlisiyken geceye geçirmelerinin sebebi neydi? Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 3 Nisan Müge Anlı canlı yayınını izleyebilirsiniz...
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