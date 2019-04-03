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  • 03.04.2019 10:18
  • Son Güncelleme: 03.04.2019 10:18

canlı yayınında Zeki Turhal'ın ölümüyle ilgili sıcak gelişmeler! 3 Nisan Müge Anlı canlı izle

canlı yayınında Kırıkkale'de bir inşaat kulübesinde öldürülen Zeki Turhal hakkında sıcak gelişmeler yaşanacak. Hafta içi her gün Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetlerin araştırıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, Zeki Turhal ve Ejder Gevrek hakkında neler anlatılacak? Hepsi ve daha fazlası 3 Nisan Müge Anlı canlı yayınında!

ATV CANLI YAYIN

canlı yayınında inşaat görevlisi Zeki Turhal'ın ölümüyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanacak. 3 Nisan Müge Anlı canlı yayınında, gece bulunduğu inşaat kulübesine 20 el ateş edilerek hayatını kaybeden Zeki Turhal'ı kim öldürdü? Zekai Turhal'ı gündüz görevlisiyken geceye geçirmelerinin sebebi neydi? Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 3 Nisan Müge Anlı canlı yayınını izleyebilirsiniz...

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