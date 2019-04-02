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  • 03.04.2019 02:22
  • Son Güncelleme: 03.04.2019 02:22

filminin oyuncuları kimler? ne?

filmi televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Filmi izleyen izleyiciler kimler sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, ne? İşte detaylar...

Yabancı filminin oyuncuları kimler?

filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. Şimdi izleyiciler merakla kimler sorusuna yanıt arıyor. İşte ...

YABANCI FİLMİNİN OYUNCULARI

Yabancı filminin oyuncu kadrosunda Jack Huston, Jim Caviezel, John Hurt, Sophia Myles gibi isimler yer alıyor.

YABANCI FİLMİNİN KONUSU

İskandinavya'nın en karanlık çağları olan Viking döneminde geçen hikayede bir kahraman olan Kainan'ın gemisi, Thor'un anavatanının kıyılarına vurur. Büyük bir savaş yaşanmıştır ve sadece Kainan ve Moorwen olarak bilinen vahşi uzaylı yaratık dışında hayatta kimse kalmamıştır. Moorwen kendine yapılanların intikamını almak için karşısına çıkan tüm engelleri yok ediyordur. Ona herşeyi yok etmeden önce dur demek gerekmektedir. Moorwen'i imha etmek için Kainan Vikingler ile işbirliği yapar.

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