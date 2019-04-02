Yabancı filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. Şimdi izleyiciler merakla Yabancı filminin oyuncuları kimler sorusuna yanıt arıyor. İşte Yabancı filminin konusu...

YABANCI FİLMİNİN OYUNCULARI

Yabancı filminin oyuncu kadrosunda Jack Huston, Jim Caviezel, John Hurt, Sophia Myles gibi isimler yer alıyor.

YABANCI FİLMİNİN KONUSU

İskandinavya'nın en karanlık çağları olan Viking döneminde geçen hikayede bir kahraman olan Kainan'ın gemisi, Thor'un anavatanının kıyılarına vurur. Büyük bir savaş yaşanmıştır ve sadece Kainan ve Moorwen olarak bilinen vahşi uzaylı yaratık dışında hayatta kimse kalmamıştır. Moorwen kendine yapılanların intikamını almak için karşısına çıkan tüm engelleri yok ediyordur. Ona herşeyi yok etmeden önce dur demek gerekmektedir. Moorwen'i imha etmek için Kainan Vikingler ile işbirliği yapar.