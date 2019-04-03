Müge Anlı'nın zor anları! Zekai Turhal'ın eşinden canlı yayında şok itiraf! Ümüş Hanım Müge Anlı'nın kulağına ne söyledi?
Müge Anlı canlı yayında zor anlar yaşadı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün akılalmaz iddialar ortaya atıldı. Kırıkkale'deki bir inşaat kulübesinde 20 el ateş açılarak öldürülen, evli ve 4 çocuk babası Zekai Turhal'ın eşi Ümüş Hanım'dan canlı yayında itiraf geldi. Ümüş Hanım, eşi Zekai Turhal hakkında 3 Nisan Çarşamba günü Müge Anlı'nın kulağına bakın neler söyledi?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir Kırıkkale'de bir inşaatın kulübesine 20 el ateş edilerek öldürülen Zekai Turhal'ın sır ölümü araştırılıyor. Her geçen gün yeni iddiaların ortaya atıldığı cinaayetin sebebinin ne olduğu ise henüz bilinmiyor. 4 çocuk babası Zekai Turhal'ın ölümüyle ilgili eşi Ümüş Hanım, 3 Nisan Müge Anlı canlı yayınında Müge Anlı'nın kulağına bakın ne söyledi!
MÜGE ANLI CANLI YAYINDA ZEKAİ TURHAL CİNAYETİYLE İLGİLİ ŞOK İTİRAF! - TIKLA İZLE
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 8 Şubat 2019 tarihinde 58 yaşında 4 çocuk babası Zekai Turhal, bir inşaatta gece bekçisi olarak çalışıyordu. 8 Şubat tarihinde iddialara göre Zekai Turhal sabah eve gelmeyince eşi Ümüş Turhal kardeşini aradı ve kısa bir süre sonra aileye acı haber geldi. Zekai Turhal, 20 el ateş açılan kulübenin içindevücuduna saplanan 4 kurşunla öldürülmüştü. Aile ise abisini yengeleri Ümmüş Turhal'ın kardeşi öldürmüş olabileceğini düşünüyor. Peki Zekai Turhal'ı kim neden öldürdü?
Müge Anlı canlı yayınına bağlanan, ismini vermek istemeyen bir izleyici, Ejder Gevrek'in daha önce cinayetten yargılandığını açıkladı. İddiaların ardı arkası kesilmedi. Ejder Gevrek hakkında ortaya atılan iddiaları yalanlarken, 3 Nisan Müge Anlı canlı yayınında Zekai Turhal'ın eşi Ümüş Turhal'dan itiraf geldi.