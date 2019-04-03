Müge Anlı'nın zor anları! Zekai Turhal'ın eşinden canlı yayında şok itiraf! Ümüş Hanım Müge Anlı'nın kulağına ne söyledi?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir Kırıkkale'de bir inşaatın kulübesine 20 el ateş edilerek öldürülen Zekai Turhal'ın sır ölümü araştırılıyor. Her geçen gün yeni iddiaların ortaya atıldığı cinaayetin sebebinin ne olduğu ise henüz bilinmiyor. 4 çocuk babası Zekai Turhal'ın ölümüyle ilgili eşi Ümüş Hanım, 3 Nisan Müge Anlı canlı yayınında Müge Anlı'nın kulağına bakın ne söyledi!

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA ZEKAİ TURHAL CİNAYETİYLE İLGİLİ ŞOK İTİRAF! - TIKLA İZLE