Kısa sürede izleyicilerden tam not alan Hercai dizisi geçen hafta yeni bölümüyle ekranlara geldi. Heyecan dolu yeni bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler merakla yeni bölümü beklemeye başladı. Dizinin son sahnesinde Reyyan'ın kendini köprüden aşağı atması şok etkisi yarattı. İzleyicilerin merakla beklediği Hercai 4. bölüm fragmanı yayınlandı.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İntikam ateşiyle inşa edilen evlilik, Aslanbey ailesinin planladığı gibi son bulmuş, Miran, Reyyan'ı ertesi gün terk etmiştir. Bu acıyı kaldıramayan Reyyan, Miran'la ilk gecesini yaşadığı kulübeyi ateşe verir.

REYYAN İNTİHAR MI EDİYOR?

Reyyan, acı dolu yaşantısına intiharla son mu verecek? Miran, aldığı intikamın haberini vermek için annesinin mezarına gider. İçinin soğumadığını itiraf eden Miran, Reyyan'a yaşattığı acıyı unutabilecek mi?

MİRAN YANAN KULENİN HABERİNİ ALIYOR

Yanan kulübenin haberini Fırat'tan duyan Miran, bu intikam savaşında suçu olmayan Reyyan'ı o halde mi bırakacak? Yıllardır nikahlı kocası Miran'ın kendisini sevmesini bekleyen Gönül, sonunda bu mutluluğa kavuşabilecek mi? Azat'ın silahından çıkan kurşunun kafasına isabet etmesiyle hastaneye kaldırılan minik Gül hayata gözlerini mi yumacak?