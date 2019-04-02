Yemin dizisinin haftaiçi yeni bölümleriyle akşam saatlerinde Kanal 7 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Yemin dizisi bu akşam saat 19.00'da izleyici karşısına çıktı. Şimdi izleyiciler merakla Yemin dizisinin yeni bölümü ne zaman sorusuna yanıt arıyor. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

YEMİN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Bu hafta yeni bölüm pazartesi günü yayınlanmıştı. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı. Yemin 32. bölüm fragmanı da yayınlanmadı.

YEMİN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Reyhan'ın dürüstlüğü Emir'in geri adım atmasına sebep olur. Reyhan zor durumdan kurtaran Cavidan ise miras belgesini Reyhan'ın aleyhine kullanmaya karar verir.

LEYLA EVDEN AYRILIYOR

Diğer tarafta işler istediği gibi gitmeyen Talaz, Leyla'nın evden ayrılacak olmasıyla yetinir fakat unuttuğu şey ise Leyla'nın Masal'ı her şeyden çok sevmesidir.

EMİR VE REYHAN KONUŞUYOR

Emir Reyhan'ın kendisine yalan söylemediğini hisseder ve ona güvenmeye karar verir. Leyla ise her şeyi bırakıp Masal'ın yanına gitmek ister.