Diriliş Ertuğrul yine çok konuşulacak bir bölümle izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Dizinin merakla beklenen yeni bölüm tanıtımları yayınlandı. Ertuğrul'un Alıncak'ı ele geçirip konuşturması bu haftanın çok konuşulan sahnelerinden birisi olacak. Diriliş Ertuğrul 142. bölüm fragmanıyla ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ertuğrul Bey, Mergen'in Alıncak tarafından yakalandığını öğrenir ve hem Mergen'i kurtarmak hem de Alıncak ve Beybolat'ı bulup yeğeni Süleyman'ın intikamını almak ister.

ERTUĞRUL'UN YENİ PLANI

Dragos üzerinden bir oyun kurarak Alıncak'a ulaşmak isteyen Ertuğrul Bey, daha önce Hülagü Han tarafından gönderilmiş gerçek bir buyruğu Uranos'a vererek onlara iş birliği teklif eder ve buyruğu Alıncak'a götürmesini ister. Bunun karşılığında da Moğollara karşı kalelerini koruyacağını söyler.

GÜNDÜZ YARALANIYOR

Uranos buyrukla birlikte Alıncak'a giderken Ertuğrul Bey ve Alpleri gizlenerek Alıncak ve Albastı'yı bulur. Mergen'i ellerinden kurtarır fakat Gündüz yaralanır. Peki Gündüz yaşayabilecek mi? Ertuğrul Bey, Albastı ve Alıncak'ı öldürebilecek midir?

OBADA GERİLİM ARTIYOR

Obada Beybolat'ın emriyle Hafsa ve Selcan'ın arasında nifak tohumları eken Sırma yavaş yavaş kurduğu oyunun neticelerini alır. Selcan ve Hafsa'nın Sırma'nın kurduğu oyun sonucu kavga etmesi obada gerilimi arttırır. Selcan ve Hafsa'nın arasında yaşanan bu gerilimin sonucu ne olacak?