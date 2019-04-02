Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü izleyicileri ekran başına kitledi. Dizinin son sahnesinde Kenan Çoban'ın canlandırdığı Fahri karakterinin bıçaklanması herkesi şaşırttı. Şimdi izleyiciler merakla EDHO'nun Fahri'si Kenan Çoban Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılıyor mu sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

EDHO'NUN FAHRİ'Sİ KENAN ÇOBAN EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DAN AYRILIYOR MU?

Fahri karakterini canlandıran Kenan Çoban'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı önümüzdeki hafta belli olacak.

KENAN ÇOBAN KİMDİR?

Kenan Çoban 22 Ocak 1975 tarihinde Elazığ'da doğmuştur. Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerindeki Abdülhey Çoban karakteriyle tanınır. Çoban, ilk diziye 2004 yılında dahil olmuş ve 10 yıl boyunca devam etmiştir. 2014-2015 sezonunda Beyaz Karanfil adlı dizide başrol oynamıştır. Dizi 27 Kasım 2014 tarihinde 6. bölümüyle final yapmıştır. 2015 yılında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine dahil olmuştur.

Uzun yıllar Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide oynadıktan sonra Beyaz Karanfil adlı diziye geçmiş ama dizi tutmamış ve final yapmıştır. Daha sonra ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı diziyle anlaşıp oyunculuk kariyerine devam etmektedir.