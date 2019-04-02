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  • 02.04.2019 12:41
  • Son Güncelleme: 02.04.2019 12:50

46.yeni bölüm fragmanında Nefes'in annelik heyecanına Vedat gölgesi!

ekranlarının fenomen dizisi kısa bir ayrılığın ardından 8 Nisan Çarşamba akşamı izleyici ile yeniden buluşacak. 46.yeni bölümde Nefes ve Tahir'in anne-babalık sevincine tanıklık edeceğiz. Öte yandan Nefes ve Asiye güçlerini birleştiriyor ve Tahir ile Mustafa'ya göz açtırmıyor. Sen Anlat Karadeniz 46.yeni bölüm ile izleyiciye keyifli anlar yaşatacak. Akıllarda tek bir soru var. Vedat'ın B planı ne? İşte Sen Anlat Karadeniz 46.yeni bölüm fragmanı.

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Sen Anlat Karadenız 3 Nisan akşamı saat 20.00'de 46.yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Peki Sen Anlat Karadeniz 46.yeni bölümde neler olacak?

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