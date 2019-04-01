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  • 01.04.2019 10:38
  • Son Güncelleme: 01.04.2019 10:53

: Aldıklarının hepsini geri vermezsen... son bölüm full izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 131. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin efsane dizisi yeni bölümde ortalık iyice kızışıyor. Ünal masadakilerin arkasından iş çevirmeye devam ederken Hızır'ın sabrı artık taşıyor. Akif'i almaya giden İlyas ve Hızır, Alparslan'ın hayatını tehlikeye atmamak için elleri boş dönüyorlar. EDHO'da çıkan savaşın galibi kim olacak? İşte merakla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 131. yeni bölüm fragmanından ipuçları...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 131. yeni bölümde ortalık iyice kızışıyor. Merakla beklenen EDHO 131. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin 4 sezondur Salı günlerinin vazgeçilmez dizisi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde Hızr ve İlyas, Akif'in evine gittiğinde karşılaştıkları manzara karşısında şok oluyorlar. İlyas Akif'i vurmaya yeltense de bunu yapamıyor çünkü Akif, Çakırbeyliler'i Alparslan'ın hayatıyla tehdit ediyor. Bu sırada masanın lideri Ünal Kaplan, Mesut'a yeniden bir teklif götürüyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 131. yeni bölümden ipuçları...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 131. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA

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