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  • 01.04.2019 10:12
  • Son Güncelleme: 01.04.2019 10:22

canlı yayınında Kırıkkale'de yaşanan sır cinayetle ilgili kafa karıştıran detaylar! (1 Nisan)

canlı yayınında inşaat bekçisi Kırıkkale bir inşaat kulübesinde öldürülen Zeki Turhal hakkında ilginç detaylar ortaya çıkacak. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Müge Anlı'da bugün inşaat işçisi Zeki Turhal'ın tüm ailesi canlı yayında eteğindeki taşları dökecek. Müge Anlı'da bugün yaşananları merak ediyorsanız (1 Nisan) Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...

ATV CANLI YAYIN

BUGÜN MÜGE ANLI VAR MI?

Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan ile Tatlı Sert izleyicileri, 2019 Türkiye Yerel Seçimler Sonuçları nedeni ile yok mu merak ediyor. Müge Anlı canlı yayın bugün var.

Müge Anlı canlı yayında inşaat işçisi Zeki Turhal hakkında detayları aktaracak. Kırıkkale'de yaşanan sır cinayet bugün Müge Anlı canlı yayınında açığa mı çıkacak. Müge Anlı ekibi, babası Zeki Turhal'ın ölümünden sonra ortadan kaybolan oğlu buldu. Mermerciyi suçlayan anne, anneyle görüşmeyen kızı, babası öldükten sonra ortadan kaybolan oğul... Taraflar, 1 Nisan Müge Anlı canlı yayınında kozlarını paylaşacak. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 1 Nisan Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...

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