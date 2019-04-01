ATV CANLI YAYIN

BUGÜN MÜGE ANLI VAR MI?

Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicileri, 2019 Türkiye Yerel Seçimler Sonuçları nedeni ile Müge Anlı bugün var mı yok mu merak ediyor. Müge Anlı canlı yayın bugün var.

Müge Anlı canlı yayında inşaat işçisi Zeki Turhal hakkında detayları aktaracak. Kırıkkale'de yaşanan sır cinayet bugün Müge Anlı canlı yayınında açığa mı çıkacak. Müge Anlı ekibi, babası Zeki Turhal'ın ölümünden sonra ortadan kaybolan oğlu buldu. Mermerciyi suçlayan anne, anneyle görüşmeyen kızı, babası öldükten sonra ortadan kaybolan oğul... Taraflar, 1 Nisan Müge Anlı canlı yayınında kozlarını paylaşacak. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 1 Nisan Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...