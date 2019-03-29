Söz dizisi 1 Nisan Pazartesi günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Söz'ün yeni bölümünden tüyoların gösterildiği fragman paylaşıldı. Fragmanda, Savcı Derya'nın eli kelepçeli götürüldüğü Yavuz'un arkasından izlediği görülüyor. Öte yandan, Tim, Dragan'ı bitirmek için harekete geçiyor. Ortalığın karışacağı Söz'ün yeni bölümünde Dragan canlı bomba yeleğini giymiş Ateş ile kendine kelepçe takmış hain plan peşindedir. Peki, Söz'ün bu bölümünde neler olacak? İşte Söz 76 .yeni bölüm fragmanı...

Söz 76. yeni bölüm fragmanı;

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Terör devleti için planlarına hız veren Dost, Linda ve Dragan'a kurulacak ülkenin tarihini verir. Bu sırada Türkiye'yi içerden karıştıracak suikastlar için plan yapmaktadır.

Tim, Dragan'ı ortadan kaldırmakta kararlıdır fakat o sırada Dragan'ın yanında olan Karabatak kurulması planlanan terör devleti hakkında kritik bilgiler ele geçirmek üzeredir. Tim hamle yapmak için Karabatak'tan gelecek haberi bekler ama Karabatak'ın işi hiç kolay olmayacaktır.

Yavuz hücre evlerine yaptığı baskında şok edici bir suikast bilgisi elde eder; Eylem'in hayatı tehlikededir…

Yavuz gerisinde cesetler bıraktığı hücre evinden hızla ayrılırken karşısında Derya'yı bulur. Artık geri dönüşü olmayan bir noktaya gelmişlerdir…