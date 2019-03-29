İstanbullu Gelin 79. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Faruk'tan şaşırtan karar!

Star TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi İstanbullu Gelin'in yeni bölümü sona erdi. Şimdi izleyiciler yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı. Peki, merakla beklenen İstanbullu Gelin 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte diziye dair dikkat çeken detaylar…

İSTANBULLU GELİN 79. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Heyecan dolu bölümüyle ekranlara gelen İstanbullu Gelin'in 79. bölüm fragmanı için geri sayım başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Faruk'un şirketten ayrılma kararı tüm Boranları derinden etkiler. Fikret ve Adem beraber yol alma üzerine iyice kenetlenirken bir yandan da Faruk'u anlamaya çalışıyorlardır.

SÜREYYA FARUK'U SORGULUYOR

Süreyya için durum başkadır, Faruk'un kararından habersiz olması onu yine sorgulamaya itecektir.

ESMA DURUMU SİNDİREMİYOR

Esma ise durumu sindirememektedir. Önce Fikret, ardından beklenmedik şekilde Osman'la karşı karşıya kalan Esma büyük bir kırılma yaşar.