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  • 30.03.2019 01:14
  • Son Güncelleme: 30.03.2019 01:50

. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Faruk'tan şaşırtan karar!

Star TV'de cuma akşamları izleyicileri ekran başına kitleyen yeni bölümüyle dikkat çekti. İzleyiciler Faruk'un alacağı kararı merak ediyordu. Peki, merakla beklenen yayına girdi mi? İşte detaylar...

İstanbullu Gelin 79. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Faruk'tan şaşırtan karar!

Star TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi 'in yeni bölümü sona erdi. Şimdi izleyiciler yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı. Peki, merakla beklenen yayınlandı mı? İşte diziye dair dikkat çeken detaylar…

İSTANBULLU GELİN 79. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Heyecan dolu bölümüyle ekranlara gelen İstanbullu Gelin'in 79. bölüm fragmanı için geri sayım başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Faruk'un şirketten ayrılma kararı tüm Boranları derinden etkiler. Fikret ve Adem beraber yol alma üzerine iyice kenetlenirken bir yandan da Faruk'u anlamaya çalışıyorlardır.

SÜREYYA FARUK'U SORGULUYOR

Süreyya için durum başkadır, Faruk'un kararından habersiz olması onu yine sorgulamaya itecektir.

ESMA DURUMU SİNDİREMİYOR

Esma ise durumu sindirememektedir. Önce Fikret, ardından beklenmedik şekilde Osman'la karşı karşıya kalan Esma büyük bir kırılma yaşar.

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