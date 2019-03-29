Netflix'te ilk sezonuyla izleyici karşısına çıkan Hakan Muhafız'ın yeni sezonu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Dizinin izleyicileri Hakan Muhafız 2. sezon ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Hakan Muhafız yeni sezon oyuncuları kimler olacak? İşte diziye dair merak edilen detaylar...

HAKAN MUHAFIZ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yakında seyirciyle buluşacak olan 2'nci sezonunun çekimleri ise geçen yaz tamamlanan 'Hakan: Muhafız'ın yeni bölümleri için mayıs ayında sete çıkılması planlanıyor. Hakan Muhafız'ın yeni sezonunda Engin Öztürk, Boran Kuzum ve Cüneyt Arkın gibi önemli isimler yer alacak.

YENİ SEZON İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Netflix'in ilk yerli dizisi 'Hakan: Muhafız'ın yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. O3 Medya'nın imza attığı dizinin ilk sezonu tüm dünyada büyük ilgi görünce 3. ve 4. sezonu için de onay çıkmıştı.

YENİ SEZONDA KİMLER OLACAK?

10'ar bölümden oluşacak 3. ve 4. sezonu ise bu kez Umut Aral ve Gönenç Uyanık'ın yöneteceği konuşuluyor. Dizinin yeni bölümlerinde Çağatay Ulusoy'a başrolde yine Hazar Ergüçlü'nün eşlik edeceği öğrenildi.

HAKAN MUHAFIZ 2. SEZON FRAGMANI