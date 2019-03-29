Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 30.03.2019 00:18
  • Son Güncelleme: 30.03.2019 00:18

. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mutluluk planları alt üst oluyor

'nin yeni bölümü izleyicileri ekran başına kitledi. Şimdi izleyiciler büyük bir merakla yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte Gülperi dizisine dair merak edilen detaylar...

Gülperi 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi 'nin yeni bölümünde yaşananlar izleyicileri şok etti. Gülperi Şeyma'nın hayatı karşılığında Eyüp'le birlikte gitmeye karar verdi. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

GÜLPERİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gülperi kendini feda eder ve Şeyma'nın hayatı karşılığında Eyüp'le gider. Hasan annesini kurtarabilmek için büyük öfke duyduğu biriyle işbirliği yapmak zorunda kalacaktır.

EYÜP GÜLPERİ'Yİ TEHDİT EDİYOR

Eyüp Gülperi'yi boşanmazsa çok değer verdiği birini öldürmekle tehdit eder. Kadir ise başındaki büyük tehlikeden habersiz kaçak hayatı süren Eyüp'ü aramaktadır.

YAKUP KORKU DOLU GÜNLER GEÇİRİYOR

Hasan Eyüp'ün kendisine ve annesine söylediklerinin ağırlığı altında ezilir. Yakup Ağa da Eyüp'ün firarıyla korku dolu günler geçirmeye başlamıştır. Konaktaki güvenlik önlemlerini artırsa da kurtuluşunun öfkeli Hasan'ı kullanmaktan geçtiğini anlar.

KADİR KIZININ VELAYETİNİ ALMAYA UĞRAŞIYOR

Suna başlarına gelen olayların sorumlusu olarak Gülperi'yi görmektedir. Şeyma'yı yanına, Kadir'in evine alır. Ancak Şeyma kendini kaybedecek ve hem Gülperi hem Artemis'e zarar verecek korkunç bir hareket yapar. Bu olay sonunda Artemis ile annesinin ilişkisi zarar görürken Kadir de kızının velayetini almak için bir mücadeleye girişir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerTelevizyon HaberleriGülperi 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mutluluk planları alt üst oluyor
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri