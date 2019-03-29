Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Gülperi'nin yeni bölümünde yaşananlar izleyicileri şok etti. Gülperi Şeyma'nın hayatı karşılığında Eyüp'le birlikte gitmeye karar verdi. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Gülperi 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

GÜLPERİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gülperi kendini feda eder ve Şeyma'nın hayatı karşılığında Eyüp'le gider. Hasan annesini kurtarabilmek için büyük öfke duyduğu biriyle işbirliği yapmak zorunda kalacaktır.

EYÜP GÜLPERİ'Yİ TEHDİT EDİYOR

Eyüp Gülperi'yi boşanmazsa çok değer verdiği birini öldürmekle tehdit eder. Kadir ise başındaki büyük tehlikeden habersiz kaçak hayatı süren Eyüp'ü aramaktadır.

YAKUP KORKU DOLU GÜNLER GEÇİRİYOR

Hasan Eyüp'ün kendisine ve annesine söylediklerinin ağırlığı altında ezilir. Yakup Ağa da Eyüp'ün firarıyla korku dolu günler geçirmeye başlamıştır. Konaktaki güvenlik önlemlerini artırsa da kurtuluşunun öfkeli Hasan'ı kullanmaktan geçtiğini anlar.

KADİR KIZININ VELAYETİNİ ALMAYA UĞRAŞIYOR

Suna başlarına gelen olayların sorumlusu olarak Gülperi'yi görmektedir. Şeyma'yı yanına, Kadir'in evine alır. Ancak Şeyma kendini kaybedecek ve hem Gülperi hem Artemis'e zarar verecek korkunç bir hareket yapar. Bu olay sonunda Artemis ile annesinin ilişkisi zarar görürken Kadir de kızının velayetini almak için bir mücadeleye girişir.