Arka Sokaklar 512. yeni bölüm fragmanı yayına geldi mi?

Arka Sokaklar'ın yayınlanan son bölümü izleyicileri ekran başına kitledi. Geçen haftaki bölümde yaşananlar izleyicileri şaşırtmıştı. Yayınlanan bölümün ardından izleyiciler fragmanı merak etmeye başladı. Peki, Arka Sokaklar 512. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.



ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mesut, rehabilitasyon merkezinde Asaf'la arkadaş olur. Asaf akşamları gittiği eğlence mekanına Mesut'u da götürür. Asaf orada da yeni bir kıza musallat olur.

MESUT YENİ BİLGİLER ÖĞRENİYOR

Mesut, Asaf'ın görüntülü konuşma olarak yaptığı bir görüşmeye kulak kesilir. Yeni bilgiler öğrenmektedir.

TAHSİN DURUMU VOLKAN'A ANLATIYOR

Tahsin, Volkan'ın Antalya'dan aile dostudur. Volkan ve Arda, Tahsin'in kuyumcusuna yüzük bakmaya giderler. Tahsin göçmenler tarafından tehdit edilmektedir ve onların istediği haracı vermediği için, tehdit edilmektedir. Tahsin durumu Volkan'a anlatır. Volkanlar olaya el koyar.