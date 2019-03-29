ATV ekranlarında kısa sürede izleyicinin beğenisini kazanan Hercai dizisi yeni bölümüyle saat 20.00'de ekranlara geldi. Heyecan dolu yeni bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler merakla yeni bölümü beklemeye başladı. Peki, merakla beklenen Hercai 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İntikam ateşiyle inşa edilen evlilik, Aslanbey ailesinin planladığı gibi son bulmuş, Miran, Reyyan'ı ertesi gün terk etmiştir. Bu acıyı kaldıramayan Reyyan, Miran'la ilk gecesini yaşadığı kulübeyi ateşe verir.

REYYAN İNTİHAR MI EDİYOR?

Reyyan, acı dolu yaşantısına intiharla son mu verecek? Miran, aldığı intikamın haberini vermek için annesinin mezarına gider. İçinin soğumadığını itiraf eden Miran, Reyyan'a yaşattığı acıyı unutabilecek mi?

MİRAN YANAN KULENİN HABERİNİ ALIYOR

Yanan kulübenin haberini Fırat'tan duyan Miran, bu intikam savaşında suçu olmayan Reyyan'ı o halde mi bırakacak? Yıllardır nikahlı kocası Miran'ın kendisini sevmesini bekleyen Gönül, sonunda bu mutluluğa kavuşabilecek mi? Azat'ın silahından çıkan kurşunun kafasına isabet etmesiyle hastaneye kaldırılan minik Gül hayata gözlerini mi yumacak?