Söz 76. yeni bölüm fragmanı, izleyici tarafından merak ediliyor. Söz'ün 75. son bölümünde Tim, Dragan' ortadan kaldırmak için harekete geçti. Tim, Karabatak'ın içeriden çıkmasını bekledi ancak, Dragan'ın şehit olan Avcı için sözleri Karabatak'ı sakin bırakmadı. Karabatak, Dragan'a silah çekti. Silah boş çıkınca Karabatak köşeye sıkıştı. Tim, hava operasyonunu iptal etmek zorunda kaldı. Yavuz ise gerisinde cesetler bıraktığı hücre evinden ayrılırken Savcı Derya ile karşı karşyıa kaldı. Peki, Söz 76. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Söz 75. son bölüm özeti...

SÖZ 76. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Star TV'de yayınlanan başrollerini Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal, Nihat Altınkaya, Meriç Aral, Sarp Akkaya, Melis Birkan, Görkem Sevindik, Eren Vurdem, Aytaç Şaşmaz, Doğukan Polat, Ece Çeşmioğlu ve İlayda Ildır'ın paylaştığı Söz'ün 76. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı paylaşıldığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

SÖZ 75. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Terör devleti için planlarına hız veren Dost, Linda ve Dragan'a kurulacak ülkenin tarihini verir. Bu sırada Türkiye'yi içerden karıştıracak suikastlar için plan yapmaktadır.

Tim, Dragan'ı ortadan kaldırmakta kararlıdır fakat o sırada Dragan'ın yanında olan Karabatak kurulması planlanan terör devleti hakkında kritik bilgiler ele geçirmek üzeredir. Tim hamle yapmak için Karabatak'tan gelecek haberi bekler ama Karabatak'ın işi hiç kolay olmayacaktır.

Yavuz hücre evlerine yaptığı baskında şok edici bir suikast bilgisi elde eder; Eylem'in hayatı tehlikededir…

Yavuz gerisinde cesetler bıraktığı hücre evinden hızla ayrılırken karşısında Derya'yı bulur. Artık geri dönüşü olmayan bir noktaya gelmişlerdir…