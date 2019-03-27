Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Çarşamba günleri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Sen Anlat Karadeniz'in 46. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu'nun paylaştığı Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması izleyicide merak uyandırdı. Peki, Sen Anlat Karadeniz bu akşam var mı? Sen Anlat Karadeniz neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 27 Mart atv yayın akışı...

SEN ANLAT KARADENİZ BU AKŞAM VAR MI?

Atv'de izleyiciyi ekran başına kilitleyen Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Saat 21.00'de atv'de başlayacak "Başkan Erdoğan ile Gündem Özel" programı nedeniyle dizinin yeni bölümü bir sonraki haftaya ertelendi. Buna göre, Sen Anlat Karadeniz'in 46. yeni bölümü 3 Nisan 2019 tarihinde ekranlara gelecek.

ATV YAYIN AKIŞI (27 MART 2019)

06.10 Kara Para Aşk

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

21.00 Başkan Erdoğan ile Gündem Özel

00.20 Son Durak

01.20 Bedel

05.45 Kara Para Aşk

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Vedat'ın öldüğünü öğrenen Nefes o yaşarken söyleyemediklerini Vedat'ın mezarında dile getirir. Geçmişi geride bırakmaya kararlı olan Nefes ve Tahir, artık tüm hesapları kapatıp yeni bir hayata başlamaya hazırdır. Saniye kırıp döktüklerini onarmaya karar verir. Af dilemeye Nefes'ten başlayan Saniye sonunda evlatlarını bağrına basar. Nazar ve Murat'ın düğünü yapılır. Cemil tarafından kapıya konan Nazar'ın, artık Murat'tan başka kimsesi yoktur. Düğünde yaşanan beklenmedik olay herkes için herkes için büyük sürpriz olur...