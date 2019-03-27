Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Yayıncı kuruluş tarafından yapılan açıklamaya göre, çarşamba günleri yayınlanan dizinin yayın günü değişti. Çocuklar Duymasın'ın 74. bölümünde, Tutku ve Gece'nin yeni hedefinde Zeynep vardı. Meltem Gece'nin ailesinden uzak durmasını istese de arkasında Tutku olduğunu bilmiyor. Yeni bölümde neler olacağı merak ediliyor. Peki, Çocuklar Duymasın yeni bölüm ne zaman? İşte Çocuklar Duymasın 74. yeni bölüm fragmanı ve özeti...

Çocuklar Duymasın 74. yeni bölüm fragmanı;

ÇOCUKLAR DUYMASIN 74. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanında Gece ve Tutku, Haluk'tan sonra şimdi de Zeynep'i Meltem'den ayırmaya karar veriyor. Günden güne daha da tehlikeli hamleler yapan Tutku, durmak bilmiyor. Haluk ve Meltem'in boşanma kararından sonra sıra Zeynep'e geliyor. Bir anda Zeynep'in ortadan kaybolması büyük bir paniğe neden oluyor. Meltem ve Haluk bu sebepten daha da geriliyor. Gece ise aniden Meltem'in evine geliyor ve Havuç'un karşısına çıkıyor.

Meltem, Gece'nin ailesinden uzak durmasını söylüyor ancak bu işin diğer ucundaki ismin Tutku olduğunu bilmiyor... Peki Zeynep'i Tutku'mu kaçırdı?

Öte yandan Işıl'a ilgi duymaya başlayan Tuna, bir taraftan da onu etkilemeye çalışır. Caz müziği çok sevdiğini ve yıllardır saksafon çaldığını söyleyen Tuna'ya Haluk çok şaşırır. Tuna'nın saksafon çalışmaları Haluk'un sinirlerini bozar. Peki Tuna, bu yalandan nasıl dönecektir?

Halil ise kahvehanede tiyatrolar günü için etkinlik düzenler. Hüseyin, Şükrü ve ekip kılıktan kılağa girerler.

ÇOCUKLAR DUYMASIN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Meltem'in ani boşanma kararıyla alt üst olan Haluk, herkesi şaşırtacak bir hamle yapar. Herkes, Haluk ve Meltem'in barışacağını ve asla ayrılamayacağını düşünürken, Taş Fırın Haluk boşanma sürecinin hızlanması için elinden geleni ardına koymaz. Meltem, içi kan ağlayarak çok sevdiği kocasından ayrılırken, Haluk her şeyden habersiz bir şekilde bu evliliği sonlandıracaktır.

Ancak Haluk ve Meltem'in hiç hesaba katmadıkları bir şey vardır. Evlatlık kızları Zeynep, boşanma durumunda Haluk ve Meltem'den geri alınabilinir.

Bütün bu sıkıntılar yetmezmiş gibi Haluk ve Meltem'in bir zamanlar kabusu haline gelen Tutku geri döner. Uzun bir süre önce Haluk ve Meltem'in hayatından çıkan ve Haluk'a saplantılı derecede aşık olan Tutku neden geri dönmüştür? Haluk'a hala aşık mıdır? Tutku'nun amacı nedir?