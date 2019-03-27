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  • 27.03.2019 18:32
  • Son Güncelleme: 27.03.2019 18:32

bugün neden yok? Yeni bölüm ne zaman? ()

ATV ekranlarının sevilen dizisi nda yer almıyor. Şimdi dizinin izleyicileri sorusuna yanıt arıyor. Peki, ? İşte o sorunun yanıtı...

Sen Anlat Karadeniz bugün neden yok?

Her hafta çarşamba günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan bugün ATV yayın akışında yer almıyor. Ekranların sevilen dizisinin izleyicileri şimdi büyük bir merakla sorusuna yanıt arıyor. Merak edilen o sorunun yanıtını sizin için araştırdık. Peki, ? İşte cevabı...

SEN ANLAT KARADENİZ BUGÜN NEDEN YOK?

Sen Anlat Karadeniz dizisi bugün ATV'nin yayın akışı değişikliği nedeniyle bu hafta yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sen Anlat Karadeniz, 3 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Vedat'ın öldüğünü öğrenen Nefes o yaşarken söyleyemediklerini Vedat'ın mezarında dile getirir. Geçmişi geride bırakmaya kararlı olan Nefes ve Tahir, artık tüm hesapları kapatıp yeni bir hayata başlamaya hazırdır. Saniye kırıp döktüklerini onarmaya karar verir. Af dilemeye Nefes'ten başlayan Saniye sonunda evlatlarını bağrına basar. Nazar ve Murat'ın düğünü yapılır. Cemil tarafından kapıya konan Nazar'ın, artık Murat'tan başka kimsesi yoktur. Düğünde yaşanan beklenmedik olay herkes için herkes için büyük sürpriz olur.

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