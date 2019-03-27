Kanal D ekranlarında çarşamba günleri izleyici karşısına çıkan Çocuklar Duymasın'ın yeni bölümü bugün yayınlanmayacak. İzleyiciler şimdi merakla Çocuklar Duymasın bugün neden yok sorusuna yanıt arıyor. Çocuklar Duymasın yeni bölüm ne zaman sorusu da merak edilen sorular arasında yer alıyor.

ÇOCUKLAR DUYMASIN BUGÜN NEDEN YOK?

Kanal D yayın akışında değişikliğe gitti. Çocuklar Duymasın dizisi artık çarşamba akşamları değil, perşembe akşamları izleyici karşısına çıkacak.

ÇOCUKLAR DUYMASIN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın 28 Mart Perşembe günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak.

ÇOCUKLAR DUYMASIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haluk ve Meltem'in boşanacağını öğrenen Çocuk Esirgeme Kurumu'nun, Zeynep hakkında nasıl bir karar vereceği büyük bir merak konusudur. Kızlarından ayrılmak istemeyen Haluk ve Meltem bu konuda her türlü mücadeleye hazırlıklıdır. Ancak kendi aralarında bir mücadeleye gireceklerinden habersizdir! Meltem'in hiç beklemediği bir anda, Haluk Zeynep'in velayetini almak istediğini söyler ve Zeynep'i de alıp evden gider.

Öte yandan gün geçtikçe Işıl konusunda daha da kafası karışan Zero Tuna, başını daha büyük bir belaya sokar. Işıl'ı Haluk'tan kıskanan Tuna, Işıl'ın yanında çok iyi saksafon çaldığını söyler. Ancak Tuna hiç de bahsettiği gibi iyi saksafon çalamamaktadır. Işıl dinlemek istediğini söyleyince Tuna apar topar saksafon çalışmaya başlar. Bu durumu Dominant Gönül'e nasıl açıklayacağı merak konusudur.