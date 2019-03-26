Zengin ve Yoksul dizisi yayınlanan tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin tanıtımını izleyen izleyiciler merakla Zengin ve Yoksul ne zaman başlıyor sorusuna yanıt aramaya başladı. Zengin ve Yoksul dizisi için geri sayım başladı. Peki, Zengin ve Yoksul oyuncuları kimler? İşte Zengin ve Yoksul dizisine dair detaylar...

ZENGİN VE YOKSUL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV ekranlarında yepyeni bir dizi izleyici karşısına çıkmak için gün saymaya başladı. Zengin ve Yoksul dizisinin çekimleri başladı. Her istediğini elde edenlerin bencilliği ile istedikleri hiçbir şeyi elde edemeyenlerin öfkesini anlatan "Zengin ve Yoksul" güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle çok yakında ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

ZENGİN VE YOKSUL KONUSU

Dizi atv'de izlenir sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren atv'nin yeni dizisi Zengin ve Yoksul'un yapımcılığını NTC Medya, Mehmet Yiğit Alp üstleniyor. Deniz Yorulmazer'in yönetmen koltuğuna oturduğu, Yelda Eroğlu ve Hatice Meryem'in kaleme aldığı, dizinin çekimleri geçtiğimiz hafta başladı. Çok yakında atv'de ekran yolculuğuna başlayacak olan dizi, farklı iki ailenin öyküsünü anlatacak.

ZENGİN VE YOKSUL OYUNCULARI

Sürükleyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyenleri derinden etkilemeye hazırlanan dizide Binnur Kaya, Gökhan Alkan, Osman Sonant, Evrim Solmaz, Gülcan Arslan, Damla Colbay, Elif Doğan, Eren Hacısalihoğlu, Tuna Orhan ve Sacide Taşaner gibi birçok başarılı oyuncu rol alıyor.

ZENGİN VE YOKSUL TANITIM