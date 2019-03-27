Kaçış Planı serisinin 2. filmi 21 Haziran 2018 tarihinde vizyona girmişti. Film, beyaz perdenin ardından ilk kez televizyon ekranlarında bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak. Şimdi izleyiciler Kaçış Planı 2 oyuncuları kimler sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kaçış Planı 2 konusu ne? İşte filme dair bazı bilgiler...

KAÇIŞ PLANI 2 OYUNCULARI KİMLER?

Kaçış Planı 2 filminin oyuncu kadrosunda Sylvester Stallone, Dave Bautista, Huang Xiaoming, Jesse Metcalfe ve 50 Cent gibi isimler yer alıyor. Filmin yapımcılığını ise Randall Emmett, Mark Canton, Robbie Brenner, George Furla, Zack Schiller üstleniyor.

Filmin yönetmen koltuğunda ilk filmin yönetmeni Mikael Håfström yerine, Silent Night, Marauders, First Kill filmleriyle dikkat çeken Steven C. Miller oturuyor.

KAÇIŞ PLANI 2 KONUSU

Kaçış Planı 2 filminde Ray Breslin'in bilgisayarlı bir tekno-terör labirentinde kaybolan arkadaşını kurtarmak için verdiği mücadele anlatılıyor. Ray Breslin, yüksek güvenlikli hapishaneden kaçışının yıllar sonrasında yeni bir birinci sınıf, kiralık güvenlik gücü oluşturmuştur. Ama takım üyelerinden dövüş ustası Shu , Hades olarak bilinen bilgisayarlı tekno-terör savaş-labirentinde kaybolur. Breslin, arkadaşını kaybolduğu labirentten kurtarmaya kararlıdır. Bunun için öncelikle dünyanın en iyi gizli hapishanesine girme, kaçırılan takımı serbest bırakma ve onları canlı halde geri getirmenin bir yolunu bulmalıdır.