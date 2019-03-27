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  • 27.03.2019 18:56
  • Son Güncelleme: 27.03.2019 18:56

yeni bölüm ne zaman? Hercai 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Atv'nin yeni dizisi 3. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in yer aldığı Hercai'nin 3. yeni bölüm fragmanı izleyiciyi ekran başına kilitledi. Peki, yayınlanacak? Hercai'nin 3. yeni bölümünde neler olacak? İşte ve özeti...

Hercai yeni bölüm ne zaman?

Atv'de rüzgarı esmeye devam ediyor. Yayınlandığı ilk günden beri izleyiciden tam not alan Hercai'nin 3. bölümü merakla bekleniyor. Yayınlanan fragman ile birlikte yeni bölümden tüyolar belli oldu. Özetsiz yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Hercai'nin 3. bölümünde neler olacak? ? İşte ...

HERCAİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

İntikamdan doğan bir aşkın hikayesini konu edinen Hercai 3. yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de ekranlara gelecek. İşte Hercai 3. yeni bölüm fragmanı;

HERCAİ 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mia Yapım Banu Akdeniz'in yapımcılığını üstlendiği, "intikamdan doğan imkansız bir aşk masalı"nı konu alan Hercai herkesi ekran başına kitledi. Miran'ın intikam planlarına dâhil edemediği aşk engeli kalbine takıldı. Kalbi mi, yoksa yıllardır içinde yanan intikam ateşi mi ağır basacak? Miran'ın resmi nikâhlısı olan Gönül, yaşadıklarının bedeli olarak eşini geri almaya kararlı! Konağa Miran'ın ablası olarak tanıtılan, aslında nikahlısı Gönül, eşini geri almak için neler yapacak?

Eşinin yanındayken ona dokunamaması felaketiyle kıvranan Gönül'ün planları ne? Reyyan'ın ellerinden kayıp gitmesine dayanamayan Azat, düğün yerinde olay çıkardı! Ama olaylar hiç de onun istediği gibi gitmedi. Azat'ın silahından çıkan kurşun konağın gözdesi minik Gül'e isabet edince yer yerinden oynadı. Düğün boyunca elinden balonunu bir an olsun bırakmayan Gül vurulunca balonunun havalanması yürekleri dağladı. Torunu vurulan Nasuh ne yapacak?

HERCAİ OYUNCULARI

Başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İnci Şen ve Eda Elif Başlamışlı'nın paylaştığı dizinin yönetmenliğini Cem Karcı, senaryosunu ise Eda Tezcan ve Feraye Şahin üstleniyor.

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