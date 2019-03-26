Atv'nin ekranlarının efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde heyecan doruktaydı. Ferman'ın Zeki'yle anlaşması ortalığın iyice karışmasına sebep oldu. Bu konuda Façalıların atacağı adım merak edilmeye başlandı. İlyas ve Hızır'ın son sahnede Esra'yı görmesi herkesi şaşırttı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 131. bölüm fragmanı yayında mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 130. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fuat'ın peşine düşen Çakırbeyliler, paralarının teslim edildiği kişinin Zeki olduğunu gördüklerinde Ünal Kaplan'ın ihanetine uğradıklarını anlarlar. Liderlerinin yaptığı bu hamleye kayıtsız kalamayacak olan masa üyeleri, bir bedel ödetilmesi konusunda hemfikir olacaklardır.

HIZIR, ÜNAL'IN İHANETİNİ BELGELEMEK İSTİYOR

Hızır'ın planı ise Fuat'ı konuşturarak ihaneti belgelemek ve sonucunda masanın liderini değiştirmektir. Yaptıklarının karşılığında masasını kaybedeceğini tahmin eden Ünal Kaplan da çok iyi bir planla karşılık vermesi gerektiğini bilmektedir.

FERMAN, ZEKİ'NİN YENİ KURBANI OLUYOR

Çakırbeylilerin elinden kurtulmayı başaran Zeki, kendine yeni ortaklar ararken Façalılardan Ferman'ı tuzağına düşürür. Babası Haşmet'le arası açılan Ferman, Zeki'nin yeni kurbanı olduğunun farkına varamayacak kadar tecrübesiz olduğundan işlerin sarpa sarmasına yol açacaktır.