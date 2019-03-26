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  • Son Güncelleme: 26.03.2019 20:04

. bölüm canlı izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz heyecan dolu yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümde İlyas'ın Alparslan'a fedaileri sorması herkesi şaşırtıyor. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? . bölüm canlı izle seçeneği takvim.com.tr'de.

ATV CANLI YAYIN

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Çakırbeyliler yeni bölümde Fuat'ın peşine düşüyor. Ünal Kaplan'ın ihanet edip etmediği izleyiciler tarafından merak ediliyor. . bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımnda bulabilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 130. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fuat'ın peşine düşen Çakırbeyliler, paralarının teslim edildiği kişinin Zeki olduğunu gördüklerinde Ünal Kaplan'ın ihanetine uğradıklarını anlarlar. Liderlerinin yaptığı bu hamleye kayıtsız kalamayacak olan masa üyeleri, bir bedel ödetilmesi konusunda hemfikir olacaklardır.

HIZIR, ÜNAL'IN İHANETİNİ BELGELEMEK İSTİYOR

Hızır'ın planı ise Fuat'ı konuşturarak ihaneti belgelemek ve sonucunda masanın liderini değiştirmektir. Yaptıklarının karşılığında masasını kaybedeceğini tahmin eden Ünal Kaplan da çok iyi bir planla karşılık vermesi gerektiğini bilmektedir.

FERMAN, ZEKİ'NİN YENİ KURBANI OLUYOR

Çakırbeylilerin elinden kurtulmayı başaran Zeki, kendine yeni ortaklar ararken Façalılardan Ferman'ı tuzağına düşürür. Babası Haşmet'le arası açılan Ferman, Zeki'nin yeni kurbanı olduğunun farkına varamayacak kadar tecrübesiz olduğundan işlerin sarpa sarmasına yol açacaktır.

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