Pamuk Prenses ve Avcı filmi ATV ekranlarında saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. Kısa sürede dikkat çeken filmle ilgili izleyiciler detayları araştırmaya başladı. Pamuk Prenses ve Avcı oyuncuları kimler sorusu bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, Pamuk Prenses ve Avcı konusu ne?

PAMUK PRENSES VE AVCI KONUSU

Kötü kalpli kraliçe (Charlize Theron) sonsuz güç için yeryüzünde kendisinden daha güzel olan tek kişiyi, Pamuk Prensesi (Kristen Stewart) ortadan kaldırmak için yetenekli avcıyı (Chris Hemsworth) zorla görevlendirir.

Fakat Pamuk Prensesin insanlığı karanlıktan kurtaracak güce ve seçilmişliğe haiz olduğunun farkında değildir. Kendisini öldürmeyen Avcı'dan savaş sanatı eğitimi alan prenses şimdi halkını karanlıktan kurtarmak için mücadele eder.

PAMUK PRENSES VE AVCI FİLMİNİN OYUNCULARI

Pamuk Prenses ve Avcı filminin oyuncu kadrosunda Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris Hemsworth, Nick Frost, Vincent Regan, Bob Hoskins, Lily Cole yer alıyor.