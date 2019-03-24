Çarşamba günlerinin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul yeni bölümüyle bu hafta izleyici karşısına çıktı. Diriliş Ertuğrul'da yaşanan yeni gelişmeler izleyicileri ekranlara kilitledi. Gündoğdu için Alıncak'la pazarlık yapan Ertuğrul, Gündoğdu'yu kurtarsa da Süleyman'ı kurtaramadı. İzleyicilerin merakla beklediği Diriliş Ertuğrul 141. bölüm fragmanı yayınlandı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ertuğrul Bey Alıncak'la yaptığı pazarlık sonucu ağebeyi Gündoğdu'nun affedilmesini istemiş ve başarılıda olmuştu. Af mektubunu Babası Gündoğdu'ya ulaştırmak üzere yola çıkan Süleyman'ın yolunu kesen Beybolat onu yakalamış ve işkence ederek öldürmüştü.

ERTUĞRUL YOLA ÇIKIYOR

Devriye alpları Süleyman'ın atını ve atın heybesindeki mektubu bulmuş ve Süleyman'ın kaçırıldığını anlamıştı. Bunun üzerine Ertuğrul ve alpleri Süleyman'ı bulmak üzere yola çıkmıştı.

ERTUĞRUL İNTİKAM YEMİNİ EDİYOR



Süleyman'ı bulduklarında Beybolat tarafından şehit edilmiş fakat ölmeden önce onu kimin öldürdüğünü mağaraya yazmıştı, Albastı! Yeğeni Süleyman'ın mezarının başında intikam yemini eden Ertuğrul Bey bundan sonra ne yapacak? Yeğeni Süleyman'ın intikamını alabilecek mi? Kendini gizleyen hain Beybolat'ın Albastı olduğunu ortaya çıkarabilecek mi?

DRAGOS'UN YENİ STRATEJİSİ NE OLACAK?



Ertuğrul Bey, türlü oyunlarla elinden alınan obasını ve ardından Söğüt'ü, pusatıyla geri almış Beybolat ise bu durum karşısında öfkeden deliye dönmüştü. Buna karşılık Bamsı ve ailesinin içine nifak sokarak Kayı obasını karıştırmak için yeni bir hamle başlatmıştı. Peki Beybolat ve Sırma bu hain planlarında başarılı olacak mı? Mergen'i ele geçiren Alıncak, onu konuşturup Ertuğrul'un adamı olduğunu öğrenebilecek mi? Bütün yaşananlar karşısında Dragos'un yeni stratejisi ne olacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 141. BÖLÜM FRAGMANI