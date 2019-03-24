Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen yeni dizisi Nöbet yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler şimdi gelecek hafta neler yaşanacağını merak ediyor. Merakla beklenen Nöbet 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte Nöbet dizisine dair detaylar...



NÖBET SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Binbaşı Barış Kalender, teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Remzi Duran'ın ailesine bu acı haberi vermek için yola çıkar. Duygu dolu bu anlarda Barış Binbaşı avuçlarında tuttuğu asil Türk bayrağıyla kapıyı çalar.

ELMALI'DA ORTALIK KARIŞIYOR

Hatay'da ise ortalık iyice karışır. Postacı Namık'a acımasızca saldıran Ferit Cevran'ı Jandarma gözaltına alır. Bu olay Binbaşı Barış ve Ziya Cevran'ı tekrar burun buruna getirir. İmkânsız görünen Namık ve Selvi aşkı nasıl sonuçlanacak?

YİĞİT EVLİLİĞİNİ KURTARABİLECEK Mİ?

Uzun süredir ensesinde olduğu Jiyan'ı ortadan kaldıran Yüzbaşı Yiğit, evliliğini kurtarabilecek mi? Zeynep Alkan'ın özlem dolu gözyaşları izleyicilere duygulu anlar yaşatacak.

JENNİFER BİLGİ TOPLAMAYA DEVAM EDİYOR

Hatay'a gelen Jennifer ise, bölgeden bilgi toplamaya ve bölge halkıyla tanışmaya devam ediyor. Tüm misafirperverliğiyle arkeolog sandıkları bir yabancıya kucak açan Elmalı halkı, Jennifer'ın hain planlarından bihaber. O ise hedefine adım adım yaklaşmakta. Ziya Cevran'ın ardından şimdi de bölgenin terör örgütü temsilcisi Zilfo ile görüşüyor! Jennifer'ın Jandarma karakolu üzerine kurduğu büyük plan gerçekleşecek mi?

NÖBET 5. BÖLÜM FRAGMANI