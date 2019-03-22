ATV CANLI YAYIN

Hercai ilk bölümüyle geçen hafta izleyici karşısına çıktı. İlk bölümüyle izleyicilerin dikkatini çeken Hercai'nin yeni bölümü merakla bekleniyordu. Konusu ve oyuncularıyla beğeni toplayan dizi yeni bölümüyle cuma akşamı ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Hercai 2. bölüm canlı izle seçeneğini haberimizin üst kısmında bulabilirsiniz.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Miran neredeyse hayatı boyunca hazırlandığı intikam planında artık sona ulaşmak üzeredir. Ama hayatın kendisine hazırladığı sürprizler de kapıda bekliyor! Kin ve nefret besleyerek büyüdüğü Şadoğlu ailesinin torunu Reyyan'la vakit geçirdikçe kalbinin sesi farklı çıkmaya başlıyor.

MİRAN KARIŞIKLIKLARDAN NASIL KURTULACAK?

Her şeyin farkında olan Azize Aslanbey'in da bu durum karşısında farklı planları var. Aklı da kalbi de karışan Miran Aslanbey bu karışıklıktan nasıl kurtulacak?

AZAT'IN PLANI

Tüm bu yaşananlara daha fazla dayanamayan Azat, Reyyan'ı düğünden vazgeçirmek için elinden geleni ardına koymuyor. Reyyan'ın kılına zarar gelmemesi için dünyayı karşısına almayı göze alan Azat, farkına varmadan büyük bir trajediye sebep oluyor.