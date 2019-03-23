Arka Sokaklar 511. yeni bölüm fragmanı, son bölümün ardından en çok aranılanlar arasında yer aldı. Arka Sokaklar'ın yayınlanan son bölümünde eğlenceli dakikalar yaşandı. Hüsnü ve Meryem'in evlilik hazırlığında Meryem'in gelinlik provası eğlenceli dakikalara sahne oldu. İzleyiciler gelecek hafta yayınlanacak yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, Arka Sokaklar 511. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Arka Sokaklar son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanına dair tüyolar...

ARKA SOKAKLAR 511. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan'ın paylaştığı ArkaSokaklar'ın 511. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanının önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor. Yayıncı kuruluş tarafından fragman paylaşıldığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

SELİN, GELİNLİĞİNİ KORUYOR

Mazlum, Selin'in çöpe attığı gelinliğe kıyamamış ve saklamıştır. Bu sırada evine giren bir kişi tarafından gelinlik çalınmıştır. Gelinliğin peşine düşen Mazlum onu çalanı bulur. Bu kişi aklı dengesi olmayan bir evsiz kadındır. Bu kadın tekrar Mazlum'un karşısına çıktığında ortalık karışır. Mazlum gelinliği ondan almaya çalışır. Kadın vermemek için çırpınır ve olayı gören polisler ikilinin yanına gelir. Selin'e haber gider. Selin olay yerine geldiğinde gelinliğini giyen bir kadın görünce çok şaşırır. Mazlum durumu izah ettiğinde duygusallaşan Selin evsiz kadına yeni kıyafetler alır ve gelinliği de yanına alır.

HÜSNÜ'DEN MESUT'A MORAL ZİYARETİ

Hüsnü, rehabilitasyon merkezine gelerek can arkadaşı Mesut'u ziyaret ediyor!

Hüsnü, Mesut'un intihara kalkışması ile ne kadar zor süreç geçirdiğini görmüştü. Mesut'un böyle bir karar almasını cesaretlendiren alkol belasından kurtulması için rehabilitasyon merkezine yatması uygun görülmüştü. Bu süreçte de onu yalnız bırakmamak için ziyaretler yapılması kararlaştırılmıştı. İşte Hüsnü, türlü operasyonlarda yan yana mücadele verdiği can yoldaşı Mesut'u ziyarete gelir. Mesut, iyileşme süresini hızlı atlatmıştır. Onun bu halini gören Hüsnü mutlu olur; fakat, Mesut da bir gariplik vardır. Mesut, masada ikisi olduğu halde üç kişilermiş gibi konuşmaktadır. Hüsnü onun akıl sağlığını yitirdiğini düşünürken Mesut kıs kıs gülmektedir. Ona ufak bir şaka yapmıştır. Sonrasında ise, iki arkadaş aralarında hoş bir sohbete girer...

SELİN, MESUT'A KARŞI SOĞUKLUĞUNU KORUYOR

Selin ve Tunç, rehabilitasyon merkezinde Mesut'u ziyarete geliyorlar; fakat, Selin'in soğuk tavrı Mesut'u üzmeye yetiyor!

Selin, veda mektubunu tekrar okuduktan sonra Tunç'u arayarak Mesut'u ziyarete gitmeye karar veriyor. Mesut karşısında oğlu ve sevdiği kadını görünce çok seviniyor. Önce oğlu ve köpeği Garip ile hasret gideriyor. Sonra yanına gelen Selin ile konuşmaya başlıyor. Selin, karşısında güçsüz bir adam görünce üzülüyor, fakat, ona karşı olan öfkesi geçmediğinden soğuk davranıyor. Aralarındaki ilişkinin tamamen bittiğini anlatmaya çalışıyor, çabuk iyileşip Tunç'a ve arkadaşlarının arasında dönmesini istiyor. Mesut ise, Selin'in hak verdiği soğukluğu karşısında üzgün olarak onu dinlemekle yetiniyor...

MERYEM'İN GELİNLİK PROVASINDA KRİZ ÇIKIYOR!

Meryem, annesi, Nazike ve Zeliş gelinlikçide gelinlik bakmaktadırlar. Meryem, hangi gelinliği giyse içine giremez; çünkü, aldığı kilolar onun eski bedenine uyan gelinliğin içine girmesi engel olmaktadır. Bu sırada da yanında getirdiği kekleri ve börekleri afiyetle midesine indirmeye devam eder. Bu duruma fazla dayanamayan Meryem ağlayarak gelinlik provasını iptal eder. Hemen diyete ve spora başlar; fakat, yemek yemediği için bünyesi fazla kaldıramaz. Sahilde bayılır. Bayıldığını duyan Hüsnü hemen soluğu onun yanında alır. Hüsnü, neden bayıldığını öğrendiğinde bir karar alır. İkisi bilinçli olarak spora başlayacaklardır ve Meryem giremediği gelinliğe girip düğün yapacaklardır...