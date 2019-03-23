Çukur 2. sezon 25. bölüm fragmanı: Mahsun öldü mü? Karakuzular, Koçovalılar'a savaş açıyor!

Çukur yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Show TV'de seyirci karşısına çıkan Çukur'un yayınlanan 2. sezon 25. bölüm fragmanı ile birlikte detaylar ortaya çıkmaya başladı. Mahsun ölecek mi? Tanıtımda babasını öldüren Mahsun'un tek başına üzgün halde olduğu arkasından yüzüklü kişinin kafasına silah dayadığı görülüyor. Öte yandan Karakuzular Koçovalılar'a büyük baskın yapıyor. Peki, Mahsun öldü mü? Yeni bölümde neler olacak? İşte Çukur 2. sezon 25. bölüm fragmanı ve özeti...

Çukur 2. sezon 25. bölüm fragmanı;

ÇUKUR MAHSUN ÖLDÜ MÜ?

Yüzüklü kişi acı çektiği görülen Mahsun'a gizlice silah çekerken, Karakuzular intikam fitilini ateşliyor. Aksiyonun hız kesmeden devam ettiği tanıtımda büyük savaşın başladığı görülürken, Karakuzular ve Koçovalılar arasındaki silahların çekildiği kıyasıya mücadele dizinin heyecan dolu hikayesinden ipuçları veriyor. 'Mahsun öldü mü' sorusu ise yeni bölümde cevap bulacak.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kemal'den Baykal'ın yaşadığını öğrenen Yamaç yanına Kemal ve Metin'i alıp Baykal'ın mekânına ziyaret düzenliyor. Zamanında klasik otomobil müzesini yakıp yıkan Kemal, müzeyi tekrardan sağlam görünce şaşırıp kalıyor. Baykal'ı bulmak için etrafa seslenen Yamaç, Kemal ve Metin'in kimseyi bulmadığını söylemesi ile bu işte bir iş olduğu düşünmeye başlıyor.

Anlaşmanın bittiğini ve kendisinin ölüme terkedildiğini öğrenen Çeto yanına Karakuzular ve Remzi'yi alıp baskına gidiyor. Evde kimse olmadığını anlayan Çeto, Remzi ve adamlarına eve yakıp yıkma emrini veriyor. Telefona gelen mesaj sonrası sinirlenen Çeto etrafa sıkmaya başlıyor.

Mahsun'dan bilgi alabilmek için Selim'le tehlikeli bir oyun oynayan Sena, Mahsun'un yanına gidiyor. Eve girer girmez Mahsun'a neden burada kaldığını soran Sena, Mahsun'dan Çeto'nun yanına döndüğünü öğreniyor. Telefonda olan biteni dinleyen Selim ise Mahsun ve Çeto'nun yeninden birleşmesine sinirleniyor. Selim ve Sena evden çıkarken ise Yamaç'a yakalanıyor.

Sena ve Selim'i binadan çıkarken yakalayan Yamaç ikiliyi sorguya çekiyor. Selim'in Sena'nın tek derdinin yardım etmek olduğunu söylemesi ile Yamaç delirmeye başlıyor. Bu işin başlamasını isteyenin Sena olduğunu öğrenen Yamaç iyice deliriyor. Bu sorgu bir anda Yamaç ve Sena arasında kavgaya dönüyor.

Kendini takip eden adamı dövüp, kaçıran Mahsun, adam ayılınca sorguya başlıyor. Mahsun, adamın bir anda Fikret ismini söylemesi ile bilgilerinin açığa çıktığını sanıp sinirden çılgına dönerken adamın doğum lekesini söylemesi ile şaşırıp kalıyor. Silahını adamın başına dayayan Mahsun, adamın lekenin yerini doğru bilmesi ile ne yapacağını bilmez halde yere çöküyor.

Yolda Vartolu ve Celasun'la karşılaşan Çeto, Koçovalıların yanına kahveye gideceğini söylüyor. Kahvede ailenin tüm erkekleri ile karşı karşıya gelen Çeto Koçovalıları kışkırtmak için herkesin açığını kullanmaya başlıyor. Vartolu'nun uyuşturucu ürettiğini öğrenen İdris sinirleniyor. Yamaç'a ise çıldıran herkesi sakinleştirmek görevi düşüyor.

Çeto'dan duydukları sonrası ilk iş pavyona gidip Yıldız'ı oradan çıkaran Cumali sahile getiriyor. Yıldız'ın yanında uzun süre sessiz kalan Cumali sonunda dayanamayıp Mahsun'la ne yaptıklarını soruyor. Yıldız, lafı hiç eğip bükmenden doğruları söylüyor. Bu cevabı alan Cumali direk arabaya yönelince Yıldız arkasından bağırıp, ağlamaya başlıyor. Cumali ise kararından vaz geçmeyip arabayla uzaklaşıyor.

Pavyonda alkol alan Vartolu, eve gelip İdris'in nerede olduğunu soruyor. Babasının çalışma odasında olduğunu öğrenen Vartolu, İdris'in yanına gidiyor. Evlat olmayı bilmiyorsun sözüne içerleyen Vartolu, İdris'e bu yaşına kadar bir baba görmediğini anlatıyor.

Mahsun'un halini gören Çeto, ona bir uyarıda bulunuyor. Kendi zaafı bulununca mahallelinin davul zurna ile gezdiğini anlatan Çeto, Mahsun'a bunların hepsinin dümen olduğunu söylüyor. Mahsun, Çeto'dan duydukları sonrası bir anda parlıyor. Öfkesine hâkim olamayan Mahsun, Çeto'nun kışkırtmalarına daha fazla dayanamayıp yumruğu basıyor.

Çeto'nun gösterdiği fotoğraflar sonrası yıkılan Mahsun'a bir darbe de babasının evine gitmesi ile geliyor. Ailesinin evinin kapısında Yamaç ve Sena'yı yakınlaşırken görüyor. Yamaç uzaklaşır uzaklaşmak eve giden Mahsun babasına bıçak saplıyor. Babasını yere deviren Mahsun, karşısında elma sepeti ile annesini görünce kalakalıyor.

Çukur'u eski haline geri döndürmekte kararlı olan Koçovalılar mahallede yeniden pazar tezgâhlarının başına geçiyor. Salih dâhil tezgâh başında oğullarını gören İdris'in yüzü gülmeye başlıyor. İdris ve oğulları yeniden dimdik olmanın gururunu yaşıyor.