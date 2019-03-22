Star TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi İstanbullu Gelin'in yeni bölümü sona erdi. Şimdi izleyiciler yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı. Peki, merakla beklenen İstanbullu Gelin 78. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte diziye dair dikkat çeken detaylar…

İSTANBULLU GELİN 78. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Heyecan dolu bölümüyle ekranlara gelen İstanbullu Gelin'in 78. bölüm fragmanı için geri sayım başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Süreyya konakta daha önce hiç yaşamadığı duygularla mücadele ederken Faruk da iş yoğunluğuna sığınır. İpek, ailesi için harekete geçerek Okan'la görüşür, her şeyin bir yanlış anlaşılma olduğu konusunda Okan'ı ikna eder. Okan şirketten ayrılır.

ÖZGÜR'ÜN DURUMU İYİYE GİDİYOR

Özgür'ün durumu iyiye gitmektedir, arkadaşının yaptığı hata nedeniyle kendisini suçlu hissederek harekete geçer ve Süreyya ile görüşür.

EMİR BABASINA ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR

Bu sırada Emir okuldaki bir gündem nedeniyle babasına ulaşmaya çalışmaktadır fakat Faruk'un yoğunluğu buna izin vermez. Emir'in yurt dışına eğitime gitme kararı Faruk'un hayatında önemli değişimlere neden olacaktır.