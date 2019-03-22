Enes Batur kimdir? Hayal mi Gerçek mi filminin oyuncuları kimler ve konusu ne?

Hayal mi Gerçek mi filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Filmi televizyonda izleyen izleyiciler Hayal mi Gerçek mi filmi hakkında detayları araştırmaya başladı. Bu nedenle merak edilen sorular arasında Hayal mi Gerçek mi filminin oyuncuları kimler sorusu da yer alıyor. Peki, Enes Batur kimdir? İşte cevabı...

ENES BATUR KİMDİR?

Enes Batur Sungurtekin 9 Nisan 1998 tarihinde dünyaya geldi. Batur, YouTube'da paylaştığı videolar ile tanındı. 2017'de düzenlenen 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde ilk kez dağıtılan En İyi YouTuber/Instagrammer Ödülü kendisine verildi; ancak daha sonra geri alındı. 2018'de düzenlenen 5. Altın Palmiye Ödülleri'nde Yılın Sosyal Medya Fenomeni Ödülü'nü kazandı. Başrollerini Ceyda Düvenci ve Bekir Aksoy ile paylaştığı ilk filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi 19 Ocak 2018'de vizyona girdi.

HAYAL Mİ GERÇEK Mİ FİLMİNİN OYUNCULARI

Hayal mi Gerçek mi filminin oyuncuları arasında Enes Batur, Ceyda Düvenci, Bekir Aksoy, Kerem Fırtına, Uras Benlioğlu, Çağla Demirel, Duru Önver, Efecan Koçyiğit, Başak Karahan, Baturay Anar, Atakan Özyurt, Bilal Hancı, Fatih Yasin, Şeyda Erdoğan, Burak Güngör, Ruhi Çenet, Kaya Giray, Sarp Atilla, Sude Çınar, Berk Güler gibi isimler yer alıyor.

HAYAL Mİ GERÇEK Mİ KONUSU

Enes Batur içine kapanık bir çocuktur. Polis olan babası ve hemşire olan annesiyle neredeyse hiç zaman geçiremez. 6 yaşındayken babası Enes Batur'a bilgisayar alır ve tüm dünyası o olur. O, okulda da her zaman dışlanan bir çocuk olmuştur. Çocukluğundan beri çevresindeki herkes tarafından sevilmenin hayalini kuran Enes'in artık başka bir hayali daha vardır; YouTuber olmak. Fakat bu hayali ailesi tarafından desteklenmez, üniversite sınavına hazırlanması için onu zorlarlar. Enes, zor bir karar vermek zorunda kalır; ya hayallerinin peşinden koşup YouTuber olacaktır ya da üniversite sınavına çalışacaktır.