ATV CANLI YAYIN

Perşembe akşamları izleyicileri ekranlara kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova ATV ekranlarında yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Geçen haftaki bölümün son sahnesinde Züleyha ve Müjgan'ın içinde bulunduğu arabanın frenleri tutmamıştı. İzleyiciler bu nedenle Müjgan ve Züleyha'ya neler olacağını merak ediyordu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova 25. bölüm canlı izle seçeneğini haberimizin üst kısmında bulabilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 25. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Demir Yaman, Yılmaz için kurduğu kapana kendi kısıldı. Yılmaz'ı hayatından ebediyen silmek için elinden geleni ardına koymayan Demir Yaman, iki masum kadının ölümüne mi sebep oldu?

FEHMİ'NİN VİCDAN AZABI ARTIYOR

Yılmaz'ın arabasını bozmak için yüklü bir miktar para alan Fehmi, bu vicdan azabının üstesinden gelebilecek mi? Tüm Çukurova'yı sarsan bu acı haber hangi felaketleri de arkasından getirecek?

ÇUKUROVA'DA BÜYÜK KAZA!

Züleyha ve Müjgan'ı kendi arabasında o halde gören Yılmaz'ın gözyaşları kimin için? Züleyha ve Müjgan, fena halde kaza yapan arabada ölümle burun burunayken Çukurova ahalisinin merak ettiği başka bir soru var; ikisinin Yılmaz'ın arabasında ne işi var? Hünkar ve Fekeli neler olup bittiğini anlamaya çalışmak için tekrar aynı masaya oturuyor. Fakat bilmedikleri bir şey var, yalnız değiller. Hünkar ve Fekeli'yi takip edip onları yaylım ateşine tutanlar kim?