ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölümüyle ekranlara geldi. Nefes, Vedat'ın mezarına giderek yaşarken söylemediği şeyleri orada söyledi. Şimdi izleyiciler büyük bir merakla Sen Anlat Karadeniz 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünde neler yaşandı? İşte cevabı...

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Vedat'ın öldüğünü öğrenen Nefes o yaşarken söyleyemediklerini Vedat'ın mezarında dile getirir. Geçmişi geride bırakmaya kararlı olan Nefes ve Tahir, artık tüm hesapları kapatıp yeni bir hayata başlamaya hazırdır.

SANİYE YAPTIKLARINI TELAFİ ETMEK İSTİYOR

Saniye kırıp döktüklerini onarmaya karar verir. Af dilemeye Nefes'ten başlayan Saniye sonunda evlatlarını bağrına basar. Nazar ve Murat'ın düğünü yapılır. Cemil tarafından kapıya konan Nazar'ın, artık Murat'tan başka kimsesi yoktur.

DÜĞÜNDE SÜRPRİZ!

Düğünde yaşanan beklenmedik olay herkes için büyük sürpriz olur.