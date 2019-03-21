Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Çarpışma'nın yeni bölümü izleyicilerin dikkatini çekti. Yeni bölümde Kadir ve Cansız karşı karşıya geldi. Heyecan dolu bölümün ardından İzleyiciler şimdi merakla Çarpışma 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadir ve Zarif zannettiği Cansız hala karşı karşıyadır. Aralarında çok sert bir söz düellosu yaşanır. Bu sırada Kadir, Zarif'le pazarlık yapabileceği bir detay yakalar. Ama bunun, Cansız'ın kurduğu ve ölümle sonlanabilecek bir pusu olduğundan habersizdir.

VELİ BÜYÜK STRES ALTINDA

Cansız'ın, Kadir'in kendi oğlu olduğunu öğrenmesinden endişe duyan Veli, büyük bir stres altındadır. Zira bu gerçeğin ortaya çıkması, Veli'nin sonu demektir.

KADİR VE ZEYNEP AŞKI RÜYA GİBİ DEVAM EDİYOR

Diğer yanda Kadir ile Zeynep aşkı; tatlı kıskançlıklar, ilk kez söylenen güzel sözler, yapılan sürprizlerle rüya gibi devam etmektedir. Zeynep'in en büyük sürprizi ise, Kadir'in ne tepki vereceğini bilmeden Asiye ile onu yan yana getirmek olur.

KEREM'E TUZAK

Kerem ise, tam da Cemre ile aralarını düzeltmeye başlamışken, birden kendini Demir ve Yakup'un kurduğu büyük kumpasın ortasında bulur. Kadir'in gücünü sınayan Cansız planını yapar, kararını verir. Kadir'i ölüme adım adım gönderecektir.

VELİ'DEN ŞEYTANİ PLAN

Kadir'in yaşadığı her gün, ölümün soğuk yüzünü gören Veli'nin ise bu kadar beklemeye tahammülü yoktur. Veli, şeytani bir plan yapar ve Kadir ile Cansız'ı birbirlerinin önüne atar. Kıyametin kopması artık çok yakındır.