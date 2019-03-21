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  • 21.03.2019 23:02
  • Son Güncelleme: 21.03.2019 23:02

. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Deniz'in gelişiyle dengeler değişiyor

Perşembe akşamlarının dikkat çeken dizisi 'nun yeni bölümünde Deniz'in gelmesiyle dengeler değişmeye başladı. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

Avlu 36. yeni bölüm fragmanı yayında mı?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi dizisi perşembe saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. Avlu'nun yeni bölümünde Deniz'in gelmesiyle dengeler değişmeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda art arda yaşanan şokların ardından izleyiciler yeni bölümde neler olduğunu merak etmeye başladı. Peki, izleyicilerin merakla beklediği . yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı...

AVLU 36. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Avlu'nun yeni bölümünde Deniz'in dönüşü büyük bir olayın ortaya çıkmasını engelledi. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Avlu'nun yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AVLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Deniz'in dönüşü avluda kopmak üzere olan kıyametin önüne geçmiştir. Bu aynı zamanda Kudret'in geçici zafer sarhoşluğunun da sonudur.

AZRA HEDEFLERİNİN PEŞİNDEN KOŞUYOR

Azra, dışarıda canı pahasına hedeflerinin peşinden koşarken içeride de Deniz bir şeyler planlamaktadır. Bu sırada tüm gözler Zerrin'in gizemli karanlığına yönelmiştir.

KUDRET'E BÜYÜK ŞOK

Kudret'in zafer sarhoşluğu kendini hiç beklemediği bir durumun ortasında bulmasına sebep olacaktır.

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