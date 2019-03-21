Bir Zamanlar Çukurova 26. yeni bölüm fragmanı yayında mı?

Müjgan ve Zeliha'nın içindeki arabanın frenlerinin tutması geçen izleyicileri şaşırtmıştı. Heyecan dolu son sahnenin ardından Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde heyecan doruktaydı. Son sahnede dizide yaşananlar heyecanı doruğa çıkardı. Şimdi izleyiciler Bir Zamanlar Çukurova 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?



ATV ekranlarının sevilen dizisinde yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Demir Yaman, Yılmaz için kurduğu kapana kendi kısıldı. Yılmaz'ı hayatından ebediyen silmek için elinden geleni ardına koymayan Demir Yaman, iki masum kadının ölümüne mi sebep oldu?

FEHMİ'NİN VİCDAN AZABI ARTIYOR

Yılmaz'ın arabasını bozmak için yüklü bir miktar para alan Fehmi, bu vicdan azabının üstesinden gelebilecek mi? Tüm Çukurova'yı sarsan bu acı haber hangi felaketleri de arkasından getirecek?

ÇUKUROVA'DA BÜYÜK KAZA!

Züleyha ve Müjgan'ı kendi arabasında o halde gören Yılmaz'ın gözyaşları kimin için? Züleyha ve Müjgan, fena halde kaza yapan arabada ölümle burun burunayken Çukurova ahalisinin merak ettiği başka bir soru var; ikisinin Yılmaz'ın arabasında ne işi var? Hünkar ve Fekeli neler olup bittiğini anlamaya çalışmak için tekrar aynı masaya oturuyor. Fakat bilmedikleri bir şey var, yalnız değiller. Hünkar ve Fekeli'yi takip edip onları yaylım ateşine tutanlar kim?