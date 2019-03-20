Star TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuzgun yeni bölümüyle ekranlara geldi. Kuzgun, yeni bölümde hedefine Rıfat'ın peşine düştü. Heyecan dolu yeni bölümün sona ermesinin ardından birçok kişi merakla Kuzgun 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Peki, bu haftaki bölümde neler yaşandı? İşte cevabı...

KUZGUN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Meryem, Kumru ve Kartal'ın anlattıklarından, Bora'nın elinden kendisini Kuzgun'un kurtardığını anlar. Kuzgun'un, Bora'yı nasıl dize getirdiğini kendince sorgulayan Meryem, alıkonulduğu anlarda Bora'dan öğrendikleriyle, yaşadıklarını birleştirince, Kuzgun için büyük bir endişeye kapılır.

MERYEM KUZGUN İÇİN HER YOLU DENİYOR

Meryem, Kuzgun'u içine girdiği karanlık dünyadan kurtarmak için her yolu deneyecek, düşmanı bile olsa her kapıyı çalacaktır. Bu kapılardan biri Meryem'in yeni tanıyacağı sürpriz bir isme, diğeri de Dila'ya açılır. Dila, Meryem'in her bir sözünü yüreği sızlayarak dinler, haklılığını tasdikler.

MERYEM KUZGUN'UN KARŞISINA ÇIKIYOR

Dila, aşık olduğu adama, Kuzgun'a, hayatından çıkması, buralardan çekip gitmesi için çarpıcı bir teklifte bulunur. Meryem, Kuzgun'un da karşısına çıkar. Kuzgun, Meryem'in can acıtabilecek laflarından ziyade, geçmişiyle ilgili ilk kez duyacağı sözlerine dikkat kesilir.

ALİ'NİN KUZGUN'A OLAN NEFRETİ ARTIYOR

Yapmayı çok istediği tohum işini Rıfat'ın, kendisine değil de, Kuzgun'a verdiğini öğrenen Ali'nin, Kuzgun'a olan nefreti katlanır. Kuzgun ile Ali arasında yaşanacak büyük hesaplaşma adım adım yaklaşmaktadır. Kuzgun, sevkiyat işinin inceliklerini öğrenmek için Rıfat'ın depolarına gider. Asıl amacı, babasının yaşadıklarının aynısını Rıfat'a da yaşatmak olan Kuzgun, depolarda dönen dolapları dikkatle gözlemler. Kuzgun için artık, Rıfat'a öldürücü darbeyi vurmanın ve ondan da intikamını almanın vakti gelmiştir.