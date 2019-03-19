Söz'ün 74. bölümü pazartesi günü seyirci karşısına çıktı. Star TV'de seyirci karşısına çıkan Söz'ün bu bölümünde Yavuz konsolosluktan çıkabilmek için Kopuk'tan yardım aldı. Fethi ve Eylem'in evlilik kararı herkesi mutlu etti ancak, bölümün final sahnesinde Avcı'nın girdiği çatışmada vurulması 'Avcı öldü mü' sorusuna merak uyandırdı. Peki, Söz 75. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Söz'ün son bölümünde Avcu Fethi öldü mü? İşte ayrıntılar...

SÖZ 75. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Star TV'de yayınlanan Söz'ün 75. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanının önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor. Yayıncı kuruluş tarafından fragman paylaşıldığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

AVCI ÖLDÜ MÜ?

Söz'ün son bölümünde, Avcı bir tören sırasında teröristlerle çatışmaya giriyor. Avcı, çatışma sırasında göğsünden vuruluyor ve yere düşüyor. Bölümün final sahnesinde gerçekleşen olayda Avcı'nın yere düşmesiyle TİM hüzne boğuluyor ve bölüm orada sona eriyor. Avcı'nın ölüp ölmeyeceği ise önümüzdeki hafta yayınlanan yeni bölüm ile belli olacak.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Konsoloslukta ölümle burun buruna gelen Yavuz'un yardımına Kopuk yetişir. Konsoloslukta sıkışıp kalan Kopuk ve Yavuz için bu işin içinden tek çıkış yolu vardır. Başkonsolosu da yanlarında götürmek…

Başkonsolos 'un kaçırılması yeni bir krize neden olur. Böyle bir uluslararası bir krizin eşiğindeyken anma etkinliklerine saldırı ihbarının alınması harekât merkezinde şok etkisi yaratır.

Nitrogliserin yüklü araç şehrin içinde ilerlerken Tim patlamayı engellemek için aracın peşine düşer. Tahribat gücü yüksek kimyasalı etkisiz hale getirmek isteyen Tim'i gerilim dolu anlar beklemektedir.

Tüm planları alt üst olan Dragan büyük bir hezimete uğramıştır. Ancak yenilgiyi kabullenmeye niyeti olmayan Dragan'ın son bir hain hamlesi daha olacaktır.

Eylem ve Fethi ani bir kararla hayatlarını birleştirmeye karar verirler. Mutlu haberi alan arkadaşları Derya'nın evinde toplanıp onlara güzel bir sürpriz hazırlar. Fakat Dragan'ın hain planı bu mutlu anları yok etmek üzerine kuruludur.