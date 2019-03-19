ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayınında Meral Polat cinayeti hakkında detayları aktaracak. 19 Mart Müge Anlı canlı yayınında hem Hüseyin Aslan'ın ölümüyle ilgili hem de bundan 4 ay önce kaybolan Meral Polat cinayetiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanacak. Hüseyin Aslan, kaza süsü verilen bir cinayete mi kurban gitti? Meral Polat'ın başına neler geldi? Merak ettiğiniz tüm soruların cevabı için 19 Mart Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...