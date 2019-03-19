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  • 19.03.2019 10:13
  • Son Güncelleme: 19.03.2019 10:13

canlı yayında Meral Polat cinayeti hakkında sıcak gelişmeler! (19 Mart nlı canlı yayın izle

ile Tatlı Sert programında tam 4 aydır haber alınamayan 2 çocuk annesi Meral Polat ile ilgili sıcak gelişmeler aktarılacak. 38 yaşındaki Meral Polat sevgilisi Hüseyin Bey'in yanına gitmiş ve ortadan kaybolmuştu. Kayıp dosyasından cinayet dosyasına dönüşen olayın ayrıntıları neler? nlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, (19 Mart) yayını izleyebilirsiniz...

ATV CANLI YAYIN

canlı yayınında Meral Polat cinayeti hakkında detayları aktaracak. 19 Mart nlı canlı yayınında hem Hüseyin Aslan'ın ölümüyle ilgili hem de bundan 4 ay önce kaybolan Meral Polat cinayetiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanacak. Hüseyin Aslan, kaza süsü verilen bir cinayete mi kurban gitti? Meral Polat'ın başına neler geldi? Merak ettiğiniz tüm soruların cevabı için 19 Mart Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...

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