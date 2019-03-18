ATV ekranlarında her pazartesi ve cumartesi günleri yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kitledi. Yarışmada yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışmasında yarışmacıya, "Obsidiyen'in diğer adı nedir?" sorusu yönetildi. Şimdi izleyiciler bu sorunun yanıtını merak ediyor. Peki, obsidiyen ne demek? İşte detaylar...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Obsidiyen'in diğer adı nedir?

A- Kesme Kaya

B- Cam Kaya

C- Taş Kaya

D- Kara Kaya

Doğru Cevap: B-Cam Kaya

OBSİDİYEN NE DEMEK?

Obsidyen, volkan camı, doğal yollarla oluşan volkanik kökenli bir cam türüdür. Lavın hızlıca soğuması ve kristalleşmeye yetecek kadar zaman geçmeden donmasıyla oluşur. Genellikle felsik lav akıntılarının, soğumanın hızlı olduğu kenar bölümlerinde bulunur.