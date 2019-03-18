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  • Son Güncelleme: 18.03.2019 18:49

ne zaman vizyona girecek? Oyuncuları ve konusu merak ediliyor!

İlk beş film serisiyle dikkat çeken Recep İvedik yeni filmiyle yakında beyaz perdede izleyici karşısına çıkacak. Şimdi insanlar ne zaman vizyona girecek sorusuna yanıt arıyor. Peki, kimler? İşte Recep İvedik 6'ya dair merak edilenler...

Recep İvedik 6 ne zaman vizyona girecek?

Recep İvedik sinemalardaki tüm serileriyle gişe rekorları kırmayı başardı. Şimdi Recep İvedik hayranları internette ne zaman vizyona girecek sorusuna yanıt arıyor. Peki, kimler? İşte Recep İvedik 6'ya dair tüm detaylar...

RECEP İVEDİK 6 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Recep İvedik karakterini Şahan Gökbakar'ın canlandırdığı filmin yeni serisinin vizyon tarihi belli oldu. Şahan Gökbakar Recep İvedik 6 ile ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaştı. Recep İvedik 6, 8 Kasım 2019'da beyaz perdede izleyici karşısına çıkacak.

RECEP İVEDİK 6 OYUNCULARI

Recep İvedik 6 filminde yer alacak oyuncular henüz belli olmadı.

RECEP İVEDİK 6 KONUSU

Şahan Gökbakar, Recep İvedik 6'ya dair Afrika savanalarında çekiminin gerçekleştirileceğini açıkladı. Filmin bir sonraki serisinin de Afrika yahut Uzakdoğu'da geçeceğini belirtti. Recep İvedik 6'nın fragmanı henüz yayınlanmadı.

Şahan Gökbakar Afrikalı çocuklarla fotoğraf çekilmiş bunu Instagram hesabında paylaşmıştı. Afrika'da çekilen Recep İvedik 6'nın burayı alt üst edeceğini duyurmuştu. Paylaşılan film afişi ise film hakkında tüyolar verdi. Arızalanan uçak, Recep İvedik'in gömleğinin bir kısmının gorilin elinde olması dikkat çeken detaylar oldu.

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